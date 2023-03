Volkswagen e GM iniciam férias coletivas nesta segunda-feira

Diante de um quadro de queda nas vendas de automóveis, as montadoras Volkswagen e General Motors (GM) iniciam nesta segunda-feira (27) os períodos de férias coletivas que concederão a seus trabalhadores pelos próximos dias. Ao todo, cinco mil colaboradores das duas empresas devem ser afetados pela medida.

Na Volkswagen, as férias coletivas serão concedidas para cerca de 2 mil funcionários na fábrica de Taubaté, em São Paulo, por um período de 10 dias. Depois desse tempo, um novo período de férias coletivas será adotado para 900 funcionários, que só retornarão ao trabalho após o feriado de Tiradentes.

Já na General Motors, a medida atingirá aproximadamente três mil colaboradores da unidade de São José dos Campos, também no estado de São Paulo, e afetará cerca de 80% da área de produção. O retorno está previsto inicialmente para o dia 13 de abril.

Além das duas montadoras, as paralisações também ocorrerão em unidades da Hyundai, em Piracicaba, no estado de São Paulo; da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, também em São Paulo; e da Stellantis, em Goiana, no estado de Pernambuco, que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citröen.

