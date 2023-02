Volkswagen suspende produção em fábricas no Brasil por 10 dias

A montadora alemã Volkswagen dará férias coletivas e suspenderá temporariamente a produção de veículos em três de suas quatro fábricas em razão da falta de componentes para a fabricação dos automóveis. De acordo com informações repassadas pela assessoria da empresa à CNN Brasil, o tempo de parada em todas elas será de 10 dias.

– Estamos trabalhando intensamente para minimizar os efeitos do fornecimento de componentes. Todas as unidades da Volkswagen do Brasil voltarão a produzir normalmente após as férias coletivas. A situação do fornecimento de peças em todo o mundo ainda é volátil, portanto, a situação é monitorada continuamente – complementou.

Em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, os colaboradores estarão em férias coletivas entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março. A parada, de acordo com a empresa, já estava programada desde o ano passado. A unidade de São Bernardo é onde são fabricados os modelos Nivus, Polo, Virtus e a linha Saveiro.

Já em São José dos Pinhais, no Paraná, onde é fabricado o T-Cross, os funcionários estarão em férias coletivas entre 22 de fevereiro e 3 de março. A fábrica de motores de São Carlos, em São Paulo, por sua vez, irá parar entre 20 de fevereiro e 1° de março. A única planta que seguirá funcionando normalmente é a de Taubaté, também em São Paulo, que terá dois turnos de produção.

A fabricação de veículos tem sido afetada por um choque na produção e fornecimento global de chips e semicondutores, um dos principais gargalos gerados nos anos de pandemia. De acordo com a Anfavea, associação que representa as montadoras, 250 mil veículos deixaram de ser produzidos no país em 2022 por conta da falta dos componentes eletrônicos.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Sebastião Moreira