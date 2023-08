Volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Ananindeua será amanhã, dia 2 de Agosto

A volta às aulas na Rede Municipal de Ensino (RME) de Ananindeua será nessa quarta-feira, 2 de Agosto, em todas as unidades escolares, seguindo o horário normal de cada turno escolar. A Secretaria Municipal de Educação – Semed e Prefeitura de Ananindeua estão no aguardo pelo retorno dos estudantes e incentivam a campanha “Vem pra escola”, que destaca a importância do retorno para o andamento do ano letivo neste segundo semestre.

“Curtir o verão é bom, mas voltar pra escola é melhor ainda”, é o que diz o aluno Gabryel Silva, de 11 anos, estudante do 6º Ano na escola municipal de ensino fundamental (EMEF) Geraldo Manso Palmeira.

Mãe de Gabryel, a auxiliar de administração Claudia Silva, de 29 anos, diz que voltar para a escola é muito importante. “As férias escolares estão acabando e foram bem proveitosas não só para meu filho, como pra mim também. Mas voltar para a escola é muito importante, existe a saudade dos colegas, da rotina com os melhores professores e até mesmo a responsabilidade de ir à escola. Eu, como mãe de aluno, sei a importância desse retorno para meu filho e estou ansiosa junto a ele”.

Professora na EMEF Julia Barbalho, Mayara Souza acredita que a Educação é meio pelo qual se torna possível transformar o mundo. “Retornar para escola após um período de férias é fundamental para avançar nesse processo que, mesmo com os desafios, é extremamente prazeroso”. Para ela, a expectativa é de ânimo e de disposição para viver novas aventuras e experiências neste segundo semestre do ano letivo de 2023.

Imagem: Ascom/PMA