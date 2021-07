Volta às aulas presenciais: como será o 2º semestre nas escolas de Belém

Na rede municipal, onde o primeiro semestre foi inteiramente pela internet, com os alunos em casa, as atividades presenciais serão retomadas de forma gradual e em escala, a partir de 1º de setembro.

As aulas presenciais serão retomadas nas escolas públicas de Belém a partir de 2 de agosto, com o início do segundo semestre do ano letivo. As atividades devem voltar de forma gradual e em escala. No entanto, as secretarias de Estado de Educação (Seduc) e Municipal de Educação (Semec) ainda não divulgaram um plano de retomada.

Nas escolas municipais da capital paraense, onde o primeiro semestre foi realizado inteiramente pela internet, com os alunos em casa, as atividades presenciais devem voltar no dia 1º de setembro. Ainda não há informação se terão aulas on-line.

De acordo com a Semec, o retorno será gradual e em escala, retomando a educação infantil no dia 1º de setembro; o ensino fundamental no dia 8; e a educação de jovens, adultos e idosos no dia 13. As turmas serão divididas em grupos e por turnos, em dias intercalados da semana.

Na rede estadual de ensino, as atividades serão retomadas no dia 2 de agosto. A Seduc ainda não definiu se vai adotar o sistema híbrido, com aulas presenciais e on-line. O plano deve ser divulgado somente na sexta (23).

Já nas escolas particulares, que tinham adotado o esquema de aulas presenciais e on-line, o retorno das aulas está programado para o dia 2 de agosto, sendo que cada instituição de ensino define seu calendário escolar. A orientação do sindicato das escolas particulares é que a retomada seja escalonada, entre as etapas de ensino.