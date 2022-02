Volta ás aulas presenciais em Belém inicia nesta segunda-feira

O ano letivo presencial da rede municipal de ensino de Belém, começa nesta segunda-feira (7), de forma escalonada. Apesar do ano letivo já estar com data marcada para começar amanhã, o sistema de ensino da cidade ainda está com 12.235 vagas disponíveis.

As inscrições vão continuar abertas até o dia 26 de maio diretamente nas escolas, em breve as inscrições vão poder ser realizadas de forma online pelo site https://prematricula.belem.pa.gov.br/#/

O retorno escolar nesta segunda-feira (7) de forma escalonada e gradual na retomada de aulas presenciais, será inicialmente, com 50% das turmas dos anos finais do ensino fundamental até finalizar com a educação infantil.

Todas as medidas de biossegurança contra a covid-19 serão adotadas, garantindo assim o direito á educação aos estudantes da rede municipal de ensino de Belém. Será exibido também a carteira de vacinação dos alunos.

O Projeto Guardiões da Saúde na educação, que com um auxílio de um aplicativo monitora e notifica os casos suspeitos de covid-19 e síndromes gripais, acionando a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) pra o atendimento de estudantes e servidores.

Nas escolas da Semec 3.228 vagas estão disponíveis na Educação Infantil, em turmas de creche e pré-escola, para crianças de 0 a 5 anos. Para os alunos do Ensino Fundamental, do 1° ao 9° ano, são 5.391 vagas disponíveis. Já para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) são 3.424 inscrições abertas nas quatro Totalidades do Ensino Fundamental.

A Fundação Escola Bosque (Funbosque), que faz parte do sistema municipal de ensino, há ainda 35 vagas na Ejai no Ensino Fundamental, 27 na Ejai no Ensino Médio, 70 no Ensino Médio e 60 vagas no Ensino Técnico.

Programa Bora Para Escola

A Prefeitura de Belém montou uma estratégia para resgatar os alunos evadidos do sistema municipal de ensino neste período da pandemia da covid-19 e incentivá-los a permanecer nas escolas municipais por meio do programa.

Foram R$ 10 milhões destinados ao auxílio estudantil. O investimento foi feito em parcela única de R$ 150 para mais de 67,5 mil estudantes; de R$ 300 para estudantes órfãos de pais vitimas da covid-19; e R$ 500 para 18 estudantes concluintes do ensino médio da Funbosque.

Além do Bora para Escola, entre as ações da Prefeitura para tornar Belém uma cidade educadora, alfabetizada, inclusiva e leitora, é o Movimento Alfabetiza Belém, que visa alfabetizar mais de 11 mil pessoas até 2024.

Veja agora o calendário de retorno presencial escalonado:

Segunda – 7 de fevereiro

Início das aulas presenciais para 50% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), da 3ª e da 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), do ensino médio;

Segunda – 14 de fevereiro

Início das aulas presenciais para os outros 50% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), da 3ª e da 4ª totalidade da Ejai, do ensino médio; e para 50% dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai;

Segunda – 21 de fevereiro

Início das aulas presenciais para os outros 50% dos estudantes dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai; e para 50% dos estudantes da Educação Infantil;

Quinta – 3 de março

Início das aulas presenciais para os outros 50% dos estudantes da Educação Infantil.

Após dois rodízios de cada etapa, dependendo da situação pandêmica, a Semec retornará com 100% dos estudantes de acordo com a realidade de cada território.

Foto: Luiz Miranda – Semec