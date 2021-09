Volta às aulas presenciais em Redenção será na próxima segunda-feira (20)

As aulas presenciais serão retomadas a partir da próxima segunda-feira (20) nas escolas públicas da rede municipal de ensino de Redenção. As atividades escolares presenciais estão suspensas no município desde março de 2020, devido à pandemia do coronavírus.

Em Redenção há mais de 15 mil alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), todas as escolas estão preparadas para receber os alunos, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Segundo o secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira, as aulas presenciais serão retomadas neste momento de forma híbrida com 50% do número de alunos, por turma, obedecendo as medidas obrigatórias de prevenção ao coronavírus. As turmas serão divididas em dois grupos que vão alternar as aulas presenciais diariamente. Enquanto um grupo assiste as aulas na escola o outro realiza as atividades em casa.

“Os pais, professores, alunos e funcionários podem ficar tranquilos, pois a retomada das aulas presenciais obedecerá a todos os protocolos sanitários para garantir a segurança de quem estiver na escola. Quero reforçar que as nossas unidades de ensino estão sinalizadas com cartazes, adesivos e outros materiais para alertar sobre o distanciamento adequado e todos os cuidados necessários, como a aferição de temperatura”, disse o secretário.

Outra ação que será colocada em prática como mais uma medida contra a transmissão da Covid-19 e visando o retorno seguro às aulas presenciais, é a distribuição de kits de segurança individual para todos os alunos das escolas públicas da rede municipal. Cada kit é composto por uma garrafa para água, um frasco para álcool de higienização das mãos e máscaras de proteção.

Por Paulo Carrion – de Redenção

Fonte: Blog Zé Dudu