Volta da torcida: Governo do Pará vai liberar 30% da capacidade dos estádios a partir de setembro

Decisão é tomada em reunião nesta quinta-feira, dia 26. Contudo, uma série de exigências terá que ser cumprida para que os jogos tenham público no estado

O Governo do Pará irá liberar 30% da capacidade dos estádios do estado a partir do mês de setembro. A decisão vem após reunião nesta quinta-feira, dia 26, na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

O encontro para a tomada desta decisão teve a presença de dirigentes da Federação Paraense de Futebol (FPF); do presidente do Remo, Fábio Bentes, vice-presidente de operações do Paysandu, Felipe Fernandes; além de membros da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), órgãos de segurança do Estado e de Belém, Tribunal de Justiça Desportiva e Ministério Público.

Para o público retornar aos estádios, os clubes terão que cumprir uma série de exigências. É preciso também ter o aval da CBF e dos demais clubes que disputam o Campeonato Brasileiro – decisão tomada por cada divisão individualmente. Caso não aconteça, os clubes poderão acionar o STJD, como fizeram Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro.

A decisão irá beneficiar Remo (Série B), Paysandu (Série C), Castanhal e Paragominas (Série D). A segunda divisão do Campeonato Paraense, com início marcado para 16 de outubro, já terá público liberado para as 23 equipes em disputa.

Paysandu preparado

Visando o retorno da torcida, o Paysandu já vinha preparando seu próprio protocolo de saúde. O documento destaca principais pontos para garantir a segurança do público. Porém, o presidente Maurício Ettinger ainda avalia se financeiramente é viável para o clube.

– O Paysandu é totalmente a favor da volta da torcida aos estádios, mas, como eu sempre tenho dito, desde que dentro de um protocolo seguro para todos e que isso também seja viável financeiramente, porque quanto maior for o número de condições previstas, maior será o nosso gasto e isso também tem de ser avaliado”

Espero que a gente volte a receber o torcedor muito em breve. Entendemos que o atual estágio da pandemia no Pará já permite esse retorno, graças ao avanço da vacinação. Vamos seguir as recomendações, avançar nos estudos sobre essa questão financeira e ficar de stand-by

Maurício Ettinger, presidente do Paysandu — Foto: John Wesley/Ascom Paysandu

A reportagem do ge entrou em contato com o presidente em exercício da FPF, Maurício Bororó, e com o Remo, através da assessoria de comunicação, mas, até a publicação desta matéria, não obteve posicionamento de ambos sobre a reunião desta quinta-feira.

FONTE GE