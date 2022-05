Volta dos ônibus 100% às ruas de Belém anima setor comercial para o Dia das Mães

Os rodoviários encerraram a greve no final da noite de ontem, quarta-feira, 04 e voltaram com os ônibus de transporte coletivo urbano imediatamente para as ruas da cidade. A notícia agradou não apenas os cerca de 750 mil usuários do serviço de transporte público, como também os comerciantes, que já estavam desanimados com as vendas dos presentes e ingredientes para o almoço do Dia das Mães, que se celebrará no próximo domingo, 8.



Desde cedo, as lojas do centro comercial de Belém estão abertas com todo tipo de propaganda, gritos, músicas e animações para chamar atenção para as promoções e ofertas de produtos de toda sorte visando o presente das mães. Os setores mais procurados são de confecções, calçados e eletroeletrônicos, especialmente aparelhos de telefonia celular e televisores.



Dona Rosálio Almeida, mãe de três filhos, dois meninos e uma menina, diz não saber o que a turma está arrumando, mas já adiantou que não quer nada para a cozinha, fogão, geladeira. “Quero presente pra mim, um celular novo que o meu já está bastante usado, perfume bom; também aceito um tratamento no meu cabelo. Pra cozinha, não é pra mim, é pra mim fazer comida pra todo mundo”, contou, aos risos.



Ivan José Oliveira, gerente de um estabelecimento comercial, conta que as vendas ainda não alavancaram, mas atribui isso ao fato de que os rodoviários estavam em greve e que o comércio quase não registrou presença de público no começo da semana. No entanto, acredita que as vendas devem aumentar a partir de hoje e espera que superem os resultados do ano passado, quando a cidade ainda estava muito sob os efeitos das restrições por causa da pandemia da covid-19. “Acho que a covid-19, apesar de ainda estar por aqui, é coisa do passado e que já não preocupa tanto, mas a gente tem de se cuidar e cuidar das nossas mães”, disse, aos risos.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar