VOLTA REDONDA X BOTAFOGO | CAMPEONATO CARIOCA | 19.01.2023

Daqui a pouco, o Volta Redonda e Botafogo entram em campo pelo jogo válido da 2ª rodaad do Campeonato Carioca 2023 no estádio Raulino de Oliveira, nesta quinta-feira (19), às 19h30. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Volta Redonda vem de um empate de 0 a 0 com o Nova Iguaçu na primeira rodada, por conta disso, a equipe já tem um ponto somado.

Já o seu adversário, o Botafogo-RJ, vem de uma derrota de 1 a 0 contra o Audax Rio. A equipe estará com alternância entre os jogos, com reservas jogando no final de semana e os titulares nas partidas durante a semana.

Foto: Divulgação