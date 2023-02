Volta Redonda enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto será disputado no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro a partir das 21h10 com cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

As duas equipes estão com a mesma pontuação no campeonato, cada um com dez ponto, a disputa de hoje é pela liderança do Cariocão com o Flamengo. A volta Redonda vem de uma vitória de 2 a zero contra o Vasco na rodada anterior do estadual.

Já o Fluminense vem de uma derrota por 1 a 0, em clássico contra o Botafogo. A rodada de hoje vai ser com foco em conseguir sair vitorioso do gramado e seguir nas primeiras colocações, e se manter único na vice-liderança.

Foto: Divulgação