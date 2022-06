Na noite desta segunda-feira (13), será o encerramento da 10° rodada do Brasileirão Série C e vai contar com o duelo do Volta Redonda e o Clube do Remo, a partida ocorre as 20h com transmissão ao vivo canal da A Província do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Rui Bastos, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

A equipe do Volta Redonda, está atualmente com 13 pontos, após ter ganhado fora de casa por 2 a 1 contra o Vitória, a equipe vai em busca de mais uma vitória consecutiva para tentar conquistar os três pontos para retornar ao G-8.

Já o Clube do Remo, ocupa a quinta posição com um total de 16 pontos, a atuação da equipe azulina vêm sendo boa, pois o clube já vem de duas vitorias seguidas, e pretende alcançar sua terceira conquista.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira