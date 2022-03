Volume de chuvas em Belém pode aumentar nos próximos dias 

Os próximos dias serão de muita chuva na capital paraense, Belém entrou em alerta meteorológico grau laranja na manhã desta terça-feira (22), a cor indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e propagado pela Prefeitura de Belém, por meio da comissão de Defesa Civil Municipal, a validade do comunicado é até amanhã quarta-feira (23) as 10h. Os alertas meteorológicos são divulgados nas redes sociais da Defesa Civil de Belém sempre que emitidos pelo Inmet.

É esperado que no decorrer dos dias seja de pancadas de chuva trovoadas isoladas, na capital paraense. At endencia meteorologica para o periodo compreendido entre os dias 14 e 21 de março, produzido pelo Centro Nacional de gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) foi divulgado nesta segunda-feira (21).

Segundo com a análise do Cenad, ao longo da semana os volumes de chuva devem ser expressivos em algumas localidades, podendo até mesmo superar a média histórica para este período.

A Comissão de defesa civil de Belém orienta que pedestres e condutores, que durante a chuva, não se abriguem ou estacione veículos nas proximidades de árvores ou placas de propaganda, pois há riscos de queda durante rajadas de vento. O mais adequado é desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de emergência, deve-se ligar para o Centro Integrado de Operações (Ciop) por meio do 190.

A Marinha do Brasil realiza a Tábua de marés e, diariamente, divulgada pela Defesa Civil de Belém, em suas redes sociais. É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. Sendo assim não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta.

Foto: João Ferreira /Comus