Voluntário de vacinação viraliza após dicas bem humoradas no Mangueirinho: veja o vídeo

O que pode ou não ser feito no pós vacinação? O voluntário Carlos Arthur, que atua no posto de vacinação contra a covid-19 no Mangueirinho, deu dicas de uma maneira bem humorada e agora está viralizando na Internet.

Nas dicas, ele diz que é recomendado ficar 48 horas sem ingerir bebida alcoólica, mas que no final de semana “pode dá-lhe”, ou seja, traduzindo do “idioma paraense”: está permitido.

Já com relação ao que fazer com a dor no local da aplicação do imunizante, ele diz, com bom humor, estar proibido a copaíba, o famoso canela de velho e a tradicional reza brava, pois deve-se passar apenas uma compressa de gelo.

Mas o povo vai à loucura quando ele diz que está liberado o consumo do amado açaí e dos refrescantes refrigerantes. Porém, o momento de maior euforia ficou para quando o jovem disse que também está liberado o sexo. A gargalhada foi generalizada.

Nas redes sociais, o trabalho do voluntário está sendo bem avaliado, com muitas pessoas pedindo mais profissionais com essa abordagem nos demais postos de vacinação da capital, pois o bom humor ajudaria a deixar o ambiente de grandes filas um pouco mais leve.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel