Voluntários da MRN realizam doações de brinquedos na comunidade Boa Esperança, no Oeste do Pará

O espírito natalino ganhou um brilho especial na comunidade Boa Esperança, localizada no município de Oriximiná (PA), graças à iniciativa do time do Programa de Voluntariado da Mineração Rio do Norte (MRN). Os voluntários participantes se uniram para levar alegria às crianças, proporcionando momentos inesquecíveis durante um dia repleto de atividades lúdicas e distribuição de brinquedos.

Mais de 70 crianças foram agraciadas com a ação que conseguiu arrecadar cerca de 150 brinquedos para tornar o período natalino ainda mais especial na comunidade. O gesto solidário não apenas trouxe sorrisos aos rostos das crianças beneficiadas, mas também fortaleceu os laços entre a empresa e a comunidade Boa Esperança.

Os voluntários envolvidos expressaram a satisfação em proporcionar momentos felizes às crianças e destacaram como a atmosfera de união deixou uma marca em todos os participantes. “Podemos exercitar a empatia de fato e, com isso, criamos vínculos de afeto. Não mais como empregados e comunidade, mas como seres humanos envolvidos em uma ação voltada para a alegria dessas crianças. Participar dessa ação e levar felicidades para essas crianças é algo que certamente levarei para a vida toda. Todas as pessoas deveriam sentir essa sensação no coração”, afirmou Francisco Daniel, especialista de Logística da MRN e um dos participantes da iniciativa.

Para a voluntária e assistente administrativa da empresa, Leonara Cordeiro, a ação solidária vai além da entrega de brinquedos. “Uma ação como esta agrega muito em nosso autoconhecimento, ao trabalho em equipe, empatia e respeito ao próximo. Essas ações fortalecem os nossos laços com a comunidade e reafirmam o papel da MRN com a inclusão social. Foi um momento único ver todas as crianças felizes”, destacou.

Nesse gesto de solidariedade, os empregados da MRN deixam um rastro de empatia e compromisso com o próximo. A analista de Recursos Humanos da empresa e coordenadora do Programa de Voluntariado, Michele Gomes, ressaltou que a alegria estampada nos rostos reflete a importância de ações que vão além do ambiente corporativo. “Como mãe, ver o brilho no olhar de outras mães cheio de alegria de ver os seus filhos felizes, deixou o meu coração mais aquecido e admirando ainda mais a MRN. O trabalho voluntário sempre é uma oportunidade para conhecer novas pessoas da organização e estabelecer conexões significativas com a comunidade local. Foi uma manhã que fortaleceu laços, recarregou o coração e a alma, reforça o sentimento de que fazer o bem faz bem”, comentou.

