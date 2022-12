Voo: Comissária anuncia cura do câncer de Anderson, do Molejo

Durante voo, nesta sexta-feira (16), uma comissária de bordo anunciou a cura do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo. Ele superou um câncer.

Imagens do episódio registrado nesta sexta foram compartilhadas nas redes sociais. Anderson tem 50 anos.

– Neste voo, informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. ‘Assim tá bom demais!’ – disse a comissária.

Ela também pediu uma salva de palmas.

Em outubro, o cantor revelou o início de um tratamento.

No post desta sexta, a equipe do artista também expressou fé por conta do resultado.

– Deus é fiel em tudo que faz, alô Anderson, saúde, saúde, saúde e vida longa! – diz a legenda da publicação.