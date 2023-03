Voo Malaysia MH370: oito anos do misterioso sumiço de um Boeing 777-200 com 239 almas a bordo

Hoje se celebra o Dia Internacional da Mulher, mas, também, é um dia de triste lembrança. Para 239 famílias de vários pontos do mundo, a noite de 8 de março de 2014 ainda não terminou, afinal, na noite daquele dia, do Aeroporto Internacional da capital da Malásia, Kuala Lampur, decola rumo a Pequim, na China, um avião Boeing 777-200 2H6ER de quase 64 metros de comprimento que jamais chegou em seu destino, é procurado até hoje e as autoridades calculam que tenha voado até acabar o combustível mergulhado nas águas geladas do Índico Sul, águas internacionais que se aproxima da Austrália. Pequenos destroços, que seriam do aparelho desaparecido, teriam sido identificados e localizados em várias praias, como na cidade de Perth, na Austrália, mas nada mais conclusivo. As suspeitas recaem sobre o comandante da aeronave, o experiente piloto Zaharie Ahmad Shah, com então 53 anos de idade, de homicídio em massa seguido de suicídio.



A Aeronave decolou de Kuala Lampur levando 227 passageiros de várias nacionalidades, a maioria, chineses, além de 12 tripulantes. Entre os passageiros havia dois iranianos que entraram com passaportes falsificados e que buscaram exílio político provavelmente na Alemanha, tendo sido descartados da lista de um possível atentado terrorista. Já o comandante Zaharie tinha problemas políticos e conjugais que poderiam tê-lo levado a aniquilar com sua vida e de todos os seus tripulantes e passageiros. Mas, também, não é descartada uma despressurização da cabine, o que teria deixado a aeronave em voo pelo piloto automático até o combustível acabar.

No entanto, as investigações mostram que os instrumentos de navegação como o transponder e outros foram criminosamente desligados para que ninguém soubesse o paradeiro da aeronave. Sinal de rádio não foi mais emitido após a última comunicação entre a torre e o MH-370, por volta de 1h30 (horário local), pouco mais de uma hora após a decolagem. O comandante Zaharie não reportou qualquer problema. Ele tinha como co-piloto o comandante Fariq Abdul Hamid, de 27 anos. Naquele momento, a aeronave sobrevoava o Mar da China, mais precisamente, o Golfo da Tailândia. O avião sumiu dos radares, mas fez uma volta e seguiu rumo ao Oceano Índico Sul, por onde teria caído em local até então incerto e não sabido, nem por que, nem…nada.



As buscas se iniciaram pelo Mar da China, mas as investigações apontaram que o avião não caiu naquela área. Envolveram vários países, foram consumidos milhares de dólares e até hoje o avião é procurado, vestígios, caixas pretas, qualquer coisa que possa solucionar este que é considerado um dos maiores mistérios da aviação já no século XXI.



As famílias de passageiros e de tripulantes, angustiadas, esperam, até hoje, por uma notícia, ou algo que os conforte, ao menos, o encontro do avião para que seus entes possam ter um enterro decente, mais humano.



Várias teorias surgiram, muitas inclusive, de conspiração, já que, naquela altura, a Malaysia Airlines passava por uma grave crise financeira. Posteriormente, uma outra aeronave da mesma empresa e do mesmo modelo fora derrubada por um míssil russo quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Hoje, a empresa aérea não opera mais nenhum Boeing 777.



Muito se fala, mas permanece no ar o mistério: onde um avião de quase 64 metros de comprimento, um dos mais modernos em operação até hoje, foi parar com 239 pessoas a bordo e o que aconteceu de fato, para que tivesse um trágico fim depois de voar sobre o oceano Índico por mais de seis horas em perfeitas condições de funcionamento. Um homicídio em massa seguido de suicídio? Um atentado terrorista? Uma falha técnica? Uma falha mecânica? E o transponder desligado? Foi crime?



No mundo cheio de tecnologia, onde nada fica sem explicação, este é um caso que somente Deus sabe, de fato, a real situação e onde o aparelho está sepultado para sempre até ser achado… se o for.

OUTROS CAOS

Mas, o caso da Malaysia Airlines não é o único de um avião gigante desaparecido. Outro gigante desaparecido até hoje, é o Boeing 707 cargueiro da extinta companhia brasileira Varig, hoje Gol Linhas Aéreas. Essa aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, rumo ao Rio de Janeiro com uma escala prevista para reabastecimento em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O avião desapareceu com seus seis tripulantes e jamais foi localizado. Trata-se de um avião de quase 50 metros de comprimento. Isso tudo aconteceu na noite de 30 de janeiro de 1979.



O Boeing 707-323C — transportava 153 quadros do pintor Manabu Mabe que haviam ficado em exposição no Japão e, na época, as obras foram avaliadas em US $1,24 milhão.

O comandante da aeronave, Gilberto Araújo da Silva, que foi o herói que fez um pouso de emergência com outro Boeing 707 em chamas nas proximidades de Paris, em 1973 com 123 mortos, contatou a torre de controle 22 minutos após a decolagem para informar que tudo transcorria bem. Mas um segundo contato deveria ter sido realizado uma hora mais tarde, e isso nunca aconteceu. O avião, simplesmente, desapareceu de todos os radares.



O avião da Varig desapareceu sem deixar vestígios enquanto sobrevoava o Oceano Pacífico após ter partido do Japão e, apesar das intensas buscas realizadas na área, as equipes jamais encontraram nenhum corpo, parte da fuselagem, manchas de óleo ou destroços que dessem alguma pista do que possa ter acontecido. Além do comandante, outras cinco pessoas faziam parte da tripulação.

AMELIA EARHART

É um dos mistérios mais duradouros da história da aviação civil. A lendária piloto Amelia Earhart desapareceu no bimotor Electra sobre o Oceano Pacífico, em 1937, numa tentativa de circunnavegar o globo. Nenhum vestígio do avião alguma vez foi encontrado, mesmo após um esforço de vários milhões de dólares de pesquisa. Amelia Earhart foi declarada morta oficialmente em 1939.

FLYING TIGER LINE VOO 739

Um avião militar dos EUA, com mais de 90 pessoas a bordo, deixou a ilha de Guam em 1962 com destino às Filipinas, mas nunca lá chegou. Os pilotos não emitiram um pedido de socorro e 1.300 pessoas envolvidas na pesquisa militar nunca encontraram qualquer vestígio de destroços.

British South American Airways: foram necessários mais de 50 anos para encontrar qualquer vestígio das 11 pessoas a bordo de um avião que desapareceu na Cordilheira dos Andes, em 1947. Um par de alpinistas argentinos descobriu destroços do motor nos Andes em 1998 e, mais tarde, uma expedição do exército descobriu também restos humanos. Alguns especialistas dizem que o aparelho causou uma avalanche quando colidiu com o Monte Tupangato e foi enterrado na neve.



Edição de texto: Roberto Barbosa

Imagens: Arquivo d’ A PROVÍNCIA DO PARÁ