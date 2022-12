Voyage prata invade pista do BRT e provoca acidente com morte de policial no Coqueiro

A imprudência do motorista de um automóvel VolksWagem de cor prata que invadiu a pista do BRT na Avenida Augusto Montenegro, próximo à entrada do Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, provocou a morte do policial civil Homero Goes e Silva de Souza, que era investigador, e ferimentos na escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva e no também investigador Clayton Pereira Vila Nova, que foram socorridos ao Hospital Porto Dias. O prisioneiro Bruno Moraes Gomes, que estava algemado, também saiu gravemente ferido e foi conduzido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, na zona metropolitana de Belém.

O acidente ocorreu por volta das 16h desta segunda-feira, 26. Na ocasião, os policiais, que seguiam em uma viatura tipo pick-up, placa DEX-9559, da Delegacia de Proteção à Mulher – DEAM, da Polícia Civil, pela canaleta do BRT, transportavam um prisioneiro. Foi quando o Voyage invadiu a canaleta, forçando o condutor da viatura a tentar brecar o veículo, o que não foi possível. A viatura acabou colidindo frontalmente com a estação do BRT no Coqueiro. Homero morreu na hora e os colegas mais o preso ficaram presos às ferragens do carro, de onde foram resgatados por homens do esquadrão de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Na confusão que se generalizou, o condutor do Voyage aproveitou para fugir com o veículo em alta velocidade, não tendo sido identificado até o fechamento desta matéria.

Conforme informações da Delegacia Geral da Polícia Civil, Homero trabalhava na Delegacia da Mulher (DEAM), do distrito de Icoaraci, junto com Clayton, que também é investigador e Rejane, que atua como escrivã. Eles levavam Bruno para aquela unidade policial, onde ficaria custodiado à disposição do poder judiciário.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar