“Voz da Mulher”, de Dulci Cunha, de Belém, vence o Fecant Nacional, em Altamira

Na 8a edição, Adriana Calcanhotto contagiou o público com show gratuito no encerramento do festival

A música “Voz da Mulher”, da cantora e compositora Dulci Cunha, de Belém, foi a grande vencedora da etapa Nacional do VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), na noite do sábado, 17. A programação gratuita distribuiu R$ 42 mil em prêmios durante as duas noites de festival (dias 16 e 17), na Concha Acústica da orla de Altamira. A primeira noite foi dedicada ao Fecant Regional, que premiou os artistas da região do Xingu, e a segunda noite, aos Fecant Nacional, voltado aos candidatos de outras regiões do Pará e de outros estados. Adriana Calcanhotto encantou o público com os sucessos da carreira no show de encerramento do festival.

A música de Dulci Cunha chegou em 1o lugar de Melhor Canção do Fecant Nacional e levou pra casa o prêmio de R$ 9 mil. “Para nós, cantores e compositores, é incrível ter o trabalho reconhecido num palco tão grandioso quanto o do Fecant”, declarou ela. “É um belíssimo (Fecant) projeto de incentivo à cultura que não abraça somente o rio Xingu, mas o Brasil inteiro”. Ela nunca havia participado de um festival de música: “É a primeira vez que faço uma música e tenho coragem de compartilhar. Foram muitas conquistas em uma noite só”, afirmou.

A 2a Melhor Canção do Fecant Nacional foi “Entre Dragões e Querubins”, de Alfredo Reis, de Belém, que levou o prêmio de R$ 7 mil. E a 3a Melhor Canção foi “Obrigado Meu Deus”, de Diego Xavier, Nego Fortunato e Ellton Meireles, de Ananindeua, que ganhou R$ 5 mil.

O prêmio de Melhor Letra ficou com “Travessia”, de João da Hora e Dudu Neves, de Belém, (Davi Amorim foi o cantor) que levou R$ 1,500. E a Melhor Intérprete foi Bethe Corrêa, de Altamira, que interpretou a canção “Encerra” (composição de Ziza Padilha, de Belém, com Paulinho Pedra Azul) e ganhou R$ 1.500.

Ao todo, 12 canções concorrentes passaram pelo palco do Fecant Nacional. Os jurados da noite foram Natália Mattos, Adilson Alcântara, Zara e AQNO.

Adriana Calcanhotto e Feira Indígena

Adriana Calcanhotto foi a atração nacional da edição. “Boa noite, Xingu. Boa noite, Fecant. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que lindo!”, disse a cantora gaúcha diante o público entusiasmado.Adriana fez o show de encerramento do VIII Fecant com o repertório da turnê internacional “Voz e Violão”, que reúne os sucessos da carreira.

O show de abertura da noite foi de Kiko Netto (ex-Fruta Quente). O festival foi apresentado pelo cantor Jeff Moraes e pela jornalista Érika Siqueira.

A programação do festival contou ainda com a I Feira Indígena de Economia Criativa, na qual representantes dos povos Arara, Kararaô, Xipaya, Xikrin, Asurini, Araweté, Parakanã, Juruna e Kuruaya comercializaram criações artísticas em estamparias de tecido, grafismos, artesanatos de miçanga e artefatos em madeira, sementes e fibras, além do serviço de pintura corporal.A feira é realizada pela parceria do Fecant com as organizações indígenas do Médio Xingu e a Norte Energia.

“O Fecant entregou tudo: canções, experiência, imersão nas origens com o contato direto com nove etnias indígenas da região. Um evento único, que leva as vozes da Transamazônica para o mundo”, celebrou Joelma Klaudia, coordenadora e idealizadora do Fecant. “Uma realização, uma responsabilidade e uma mensagem a todos: investir na cultura é a bola da vez”, completou.

O patrocínio do VIII Fecant foi da Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, e da Prefeitura Municipal de Altamira.

Premiação

A letra de “Voz da Mulher” traz uma reflexão sobre a vida da mulher, inspirada na própria artista. “A maioria das mulheres leva muito tempo para se afirmar, reconhecer o seu valor e os seus direitos. Essa música vale para muitas de nós, que vivemos uma trajetória de amor e dor e chegamos à maturidade com consciência do que somos e podemos fazer”.

O troféu da vencedora foi entregue pelo superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, Eduardo Camillo. “É a quarta vez que a Norte Energia patrocina o Fecant. É uma festa muito bonita da Transamazônica. A Norte Energia tem muito prazer em estar trazendo cultura e esporte para Altamira e toda a região do Xingu”, disse.

“A feira dos indígenas estava lotada. O pessoal pintando e comprando. Foi muito bacana porque integrou esses povos originários do Xingu com o pessoal da cidade”, acrescentou.

Fecant Regional

Na noite anterior, 12 músicas de artistas da região do Xingu concorreram no Fecant Regional. O 1o lugar de Melhor Canção foi de “Rio-Mar”, de Charles de Arraia, de Marabá e Jacundá, que levaram o prêmio de R$ 7 mil, além do prêmio de Melhor Letra, de R$ 1.500.

O 2o lugar foi de “Pra Mim Já Deu”, de Anderson Souza, de Marabá, que levou R$ 5 mil, e cuja cantora Nenzinha Souza, foi a Melhor Intérprete do Regional, ganhando R$ 1.500. A 3a Melhor Canção ficou com “Feitiço da Cabocla”, de Gra Podanosk, de Altamira, que ganhou R$ 3 mil.

Foto: Jaime Souzza/ Marée