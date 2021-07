Voz do personagem Salsicha, Mário Monjardim morre aos 86

Dublador era grande amigo de Orlando Drummond, que morreu na última terça-feira

Famoso por dar voz aos personagens Salsicha, em Scooby-Doo, e Pernalonga, em Looney Tunes, o dublador Mário Monjardim morreu nesta sexta-feira (30) aos 86 anos. A morte de Monjardim acontece apenas três dias após o falecimento do amigo Orlando Drummond, que faleceu na última terça-feira (27) aos 101 anos. Monjardim havia sofrido um AVC no ano passado.

Assim como no desenho animado, em que Salsicha e Scooby-Doo eram amigos, Monjardim também mantinha uma grande amizade com o dublador Orlando Drummond. O ator, que morreu na terça-feira, chegou a ser padrinho de casamento do filho de Mário Monjardim.

Mário deixa a esposa, Branca Monjardim, e seus cinco filhos: Marcus, André, Júlio, Leyla e Mario. Monjardim iniciou na dublagem em 1958, no consagrado estúdio Herbert Richers. Nos anos seguintes trabalhou em estúdios como ZIV, Rio Som, Cine Castro, TV Cine Som, e Dublasom Guanabara.

Apesar de ser conhecido na dublagem, Monjardim também fez carreira como ator, iniciada em 1965, na TV Globo. Na emissora, ele fez parte do elenco de vários programas, dentre eles a primeira versão de Carga Pesada, e os programas humorísticos Chico Anysio Show e Os Trapalhões, todos na década de 1980.

Pleno.news / Foto: Divulgação