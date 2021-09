Vulcão capaz de gerar tsunami entra em alerta, chegando ao Brasil e afetando as regiões Norte e Nordeste

Adormecido há décadas, o vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, começou a dar sinais de atividade moderada nos últimos dias, levando as autoridades espanholas a acionarem alerta amarelo de erupção. Apesar de estar localizado na costa do continente africano, o vulcão tem chances de causar um tsunami capaz de percorrer distâncias transatlânticas e atingir todas as Américas, incluindo o Brasil.

Em comunicado nesta semana, o MetSul Meteorologia informou que houve um aumento significativo nos movimentos sísmicos da região desde o último sábado (11).

– Nos últimos dias, além de aumentar o volume de movimentos sísmicos, sua intensidade aumentou com abalos que tiveram magnitude superior a 3. A profundidade dos epicentros também diminuiu, em média, de 30 para 12 quilômetros. Só ontem foram mais de 100 tremores e um teve profundidade de apenas 4 quilômetros – detalhou.

Em entrevista ao portal UOL, o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, explicou que diversos estudos já publicados confirmam que a hipótese do tsnuami transatlântico é “real, e ela aconteceria caso houvesse uma erupção explosiva”.

– Ele [o vulcão] não estava dando sinais de erupção, mas agora ele chegou a um segundo nível. São quatro níveis de alerta. Ele pode vir a ter uma erupção, mas não significa que essa erupção vai gerar um tsunami, mas é uma possibilidade, mesmo que mínima – ponderou.

Estima-se que o tsunami seria capaz de atingir praticamente todos os países banhados pelo oceano Atlântico e que, no Brasil, as regiões mais afetadas seriam Norte e Nordeste. Teixeira ressalta, porém, que não há motivo para preocupação no momento e que, ainda que a hipótese se concretize, as consequências podem não ser graves.

– Se essa possibilidade de erupção ocorrer, não significa que vai ser explosiva; se for, não quer dizer que vai chegar aqui com ondas de oito, dez metros; pode chegar aqui bem menor – explicou.

Fonte: Pleno News