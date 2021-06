Vulgo “Jackie Chan” é preso pela Polícia Militar em Moju

Neste último domingo (6), a Polícia Militar capturou mais uma vez um homem que já tinha várias passagens pela polícia no município de Conceição do Araguaia, sul do Pará. O suspeito é conhecido como “Jackie Chan” e estava em liberdade provisória.

A prisão foi realizada durante uma operação da Polícia Militar, após Jackie Chan ser flagrado portando uma arma. De acordo com a polícia, durante rondas, a guarnição avistou Jackie em uma motocicleta com atitude suspeita. Os agentes resolveram então acompanhar o individuo e em seguida deu ordem de parada, porém o suspeito tentou fugir e os PMs o perseguiram.

O suspeito foi alcançado e preso. Durante a revista, foi constatado que ele portava um revólver, calibre 32, três munições intactas e uma deflagrada. “Jackie Chan” alegou que a arma seria apenas para proteção pessoal e que estaria sendo ameaçado por criminosos de uma facção criminosa.

A PM informou que o suspeito tem ficha criminal extensa, já tendo sido preso diversas vezes por assaltos, corrupção de menores, tráfico de drogas e homicídio. Ele estava em liberdade provisória.

“Jackie Chan” foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição. Na segunda-feira (7) ele foi transferido para o presídio de Redenção.

Informações de DOL