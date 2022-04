VVLGO Bomba inaugura nova temporada de shows em Ananindeua

Com uma sonoridade ímpar e que domina as casas de shows da cidade, o DJ VVLGO Bomba abre nova temporada de shows energizantes na cervejaria Anani Beer, na cidade de Ananindeua, onde vai levar o melhor da música para o público amante de estilos musicais como o house, hip hop, tecno brega e muito mais. O mix de estilos regados a efeitos sonoros que só ele possui, levam o artista a se consagrar na música produzida no estado.

“Eu sou um amante da música, a música tem as suas infinitas versões e versos, eu amo de tudo um pouco. A música regional é algo diferenciado pra mim, por isso sempre busco ter nos meus shows e eventos, um pouco do brega, do melody, do hip hop, e muitas outras coisas que eu sei que o público adora, nossa nova temporada de shows vai ter muito dessa mistura”, adianta o músico sobre as novidades para este novo desafio.

Ao ver com o olhar curioso de um jovem que já amava a música desde muito cedo, Diogo ficava encantado ao olhar as capas de vinis que sua mãe colecionava em casa, e que de forma indireta, acabaram por criar uma paixão que futuramente se tornaria a profissão de VVLGO Bomba, o que lhe traria um prestígio único e um reconhecimento de algo que ele sempre sonhou em poder ter: uma carreira artística.

“Desde muito cedo eu demonstrava o meu carinho especial pelos mais diversos tipos de música, minha mãe com os vinis dela, me são uma lembrança muito viva na minha memória, eu ficava pedindo pra ela colocar os discos pra eu ouvir, um atrás do outro, e aquilo foi criando toda uma experiência que me basearia lá na frente, muito grato por ter recebido essa influência da minha mãe”, lembra o DJ sobre a sonoridade que lhe inspirou e inspira até hoje.

Ao adotar o estilo “open format”, na tradução formato aberto, VVLGO Bomba passeia entre o Rap, trap, house, dance, pop, disco brasilidades, drum n bass, música eletrônica, Música Popular Brasileira (MPB), dentre uma infinidade de estilos musicais que atua, atraindo assim uma legião de fãs da sua música, que tem a sua assinatura como símbolo autoral da arte musical produzida no Pará.

“É um prazer enorme poder contribuir pra nossa cultura de alguma forma, viver da arte não é fácil, mas quando a gente ama o que faz, tudo se torna prazeroso e enormemente satisfatório, hoje me considero vivendo um sonho em poder viver da minha música, gratidão a todos que me apoiaram até aqui, nos encontramos então nessa nova temporada de shows por Ananindeua, tô ansioso pra animar essa galera”, comenta o músico sobre sua trajetória musical e ainda convida a todos a curtirem seus shows pela cidade.

Crédito da foto: Felipe Lopes