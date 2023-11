Wallace tem pena substituída por multa em processo sobre Lula

O jogador de vôlei Wallace foi condenado a três meses e 15 dias de detenção, mas teve a pena substituída por uma multa de R$ 20 mil, no caso em que foi acusado de incitar a violência contra o presidente Lula (PT) em razão de uma publicação feita em seu perfil no Instagram em janeiro deste ano. A decisão é do juiz federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, de Belo Horizonte (MG).

Na sentença, divulgada pelo colunista Frederico Vasconcelos, do jornal Folha de S.Paulo, o magistrado afirma que o jogador agiu com dolo ao incentivar um possível ataque contra Lula em sua conta na rede social.

– Essa instigação, no contexto político instaurado no país à época, seria facilmente capaz de inspirar que o comportamento sugerido migrasse do plano das ideias para o plano da realidade – declarou.

Macedo Costa afirmou ainda que a postagem teve “o potencial de estimular ou mesmo reforçar eventual propósito existente em parte daqueles que por ela foram alcançados, revelando-se inconteste que configurou incitação à prática de homicídio do presidente da República”.

A defesa de Wallace sustentou que a conduta imputada ao jogador seria a postagem de uma terceira pessoa, que, por sua vez, não teria sido denunciada. O juiz, porém, entendeu que a publicação foi feita em caráter privado e que foi o atleta quem a tornou pública.

SOBRE O CASO

Em janeiro deste ano, Wallace foi questionado por um de seus seguidores se “daria um tiro na cara do Lula com essa 12”. O jogador compartilhou publicamente a pergunta, com a legenda: “Alguém faria isto?”, e fez uma enquete para que os seguidores respondessem se executariam ou não o ato.

Wallace chegou a ser suspenso e só entrou em quadra em 30 de abril, quando foi campeão da Superliga pelo Cruzeiro, graças a uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Depois do jogo, ele disse que errou ao perguntar aos seus seguidores quem daria um tiro em Lula e agradeceu as pessoas que o apoiaram.

– Cometi um erro fora de quadra, do qual me desculpei, me arrependi. Não desejo que nenhum atleta passe por isso – afirmou.

Em maio, um acordo entre a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) diminuiu as punições de todos os envolvidos no Caso Wallace. Com isso, a suspensão à entidade que dirige o vôlei nacional passou a ser uma multa, enquanto o gancho de cinco anos dado ao atleta se transformou em 90 dias.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/José Méndez