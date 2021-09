Warner comemora Batman Day com lançamento de filmes inéditos

A Warner vai comemorar o Batman Day com o lançamento de duas animações inéditas nas plataformas digitais. A data, celebrada em 18 de setembro, marca a primeira aparição do herói de Gothan City em uma história em quadrinhos de 1939.

Em Batman: O Longo Dia das Bruxas, dividido em duas partes, terríveis assassinatos em série colocam em ação o Melhor Detetive do Mundo, confrontando o crime organizado e um assassino misterioso.

O enredo começa com um assassinato brutal no Halloween que leva Batman a formar uma parceria com o Capitão da Polícia James Gordan e Promotor Distrital Harvey Dent, a fim de derrubar The Roman, chefe da mafiosa família Falcone.

Porém, quando mais mortes ocorrem no Dia de Ação de Graças e no Natal, fica claro que, em vez da violência comum de gangues, eles também estão lidando com um assassino em série – cuja identidade fica mais difícil de encontrar a cada pista conflitante. Poucos casos testaram a inteligência do Melhor Detetive do Mundo como o mistério por trás do serial killer apelidado de Holiday.

As duas partes são inspiradas na série limitada de histórias em quadrinhos do Batman, escrita por Jeph Loeb com arte de Tim Sale, e publicada originalmente pela DC Comics em 1996 e 1997.

