Warner confirma que ‘The Batman’ terá quase 3 horas de duração

Sim! Quando você for ao cinema assistir o tão esperado filme estrelado por Robert Pattinson, pode se preparar porque ‘The Batman’ será oficialmente o mais longo filme do Homem-Morcego. Nesta quinta-feira (20), a Warner confirmou que a produção terá 176 minutos (o que corresponde a 2h56m) de duração.

A produção supera ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’ de 2012, sendo que – até o momento – o capítulo final da trilogia de Christopher Nolan era o mais longo live-action do Cruzado Encapuzado, chegando a 165 minutos, de acordo com o Deadline.

Porém, ‘The Batman’ não será o filme de super-herói mais longo da história, isso porque ficará atrás de ‘Vingadores: Ultimato’ com 181 minutos e ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ com 242 minutos. O filme passou por algumas complicações, contando com adiamentos causados pela pandemia e o fato do ator principal ter sido infectado pela Covid-19 durante as filmagens.

Inclusive, além de ser o protagonista, Robert Pattinson gravou ‘The Batman’ com um elenco de peso, contando com Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguim). No dia 3 de março de 2022, você pode passar quase três horas assistindo o novo filme de Matt Reeves nos cinemas.

Fonte: Olhar Digital