Web cobra Silvio Santos e pede demissão de Danilo Gentili

Na última segunda-feira (14), os nomes de Danilo Gentili e de Silvio Santos ficaram entre os assuntos de destaque do Twitter, no Brasil. Usuários da rede social pediram a demissão do apresentador por causa da polêmica envolvendo o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, que apresenta “piada” sobre pedofilia.

Danilo é roteirista do longa-metragem. Várias pessoas pediram que o dono do SBT, Silvio Santos, tire Gentili da emissora.

– Querido Silvio Santos, detona logo esse imbecil – escreveu um usuário.

– Será que o Silvio Santos sabe deste filme? Seria bom que [Danili Gentili] fosse demitido – apontou outro.

Confira outros comentários:

Usuários do Twitter pedem que Silvio Santos demita Gentili / Foto: Reprodução/twitter

