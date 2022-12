Web encara post de Anitta como defesa de Gkay e critica cantora

Sem citar nomes, a cantora Anitta usou as redes sociais, nesta terça-feira (27), para falar sobre amor e compreensão. Vários usuários do Twitter consideraram que o post era sobre Gkay, e Anitta acabou sendo alvo de algumas críticas.

– O amor cura. Vamos olhar pro outro num lugar de amor e compreensão. Todos nós já estivemos num momento sombrio ou equivocado. Que tal aprendermos a reconhecer esses momentos e oferecer ajuda ao invés de julgamento. Estaríamos num mundo muito melhor. Não existe o certo ou o errado. Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com TODOS. Com um e com o outro – escreveu Anitta..

Algumas pessoas pediram para a cantora apagar o que tinha publicado. Já outras questionaram a postura dela em relação a Ludmilla.

– Não se mete – disse um usuário.

– Apaga – escreveu outro.

– Chata igual a Gkay – reagiu mais um.

GKAY CRITICADA

Durante o prêmio Melhores do Ano, Fábio Porchat e Tatá Werneck fizeram uma homenagem ao apresentador Jô Soares, que faleceu este ano, e o humorista citou a influencer em tom de piada.

– Eu olho o Jô e fico pensando: “O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá?” (…) Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né? – disse o integrante do Porta dos Fundos.

Porchat se referia à entrevista que Tatá Werneck tentou fazer com Gkay, um dos programas mais criticados da TV.

A influenciadora não gostou e ficou chateada pela forma como falaram sobre ela. O humorista precisou se explicar e voltou a criticá-la.

Fonte: Pleno News/ Foto: CAROLINE BREHMAN/EFE/EFEVISUAL