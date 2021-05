Web pede que Globo troque Rafa Kalimann por Gilberto em programa

O programa da ex-BBB Rafa Kalimann na Globo, o Casa Kalimann, tem recebido uma série de críticas nas redes sociais. A insatisfação dos telespectadores é tanta que alguns internautas resolveram fazer uma sugestão à Globo: trocar a apresentadora por Gilberto Nogueira.

Após a participação carismática do pernambucano no Plantão BBB da última segunda-feira (3/4), vários usuários pediram que o ex-brother ficasse com a atração no lugar de Rafa.

Uma montagem que circula no Twitter mostra a apresentadora abrindo o seu programa e, em seguida, Gilberto fazendo a sua performance no programa de Ana Clara, para fins de comparação. “Quero que tirem ela e coloquem o Gil na Casa do Vigor”, brincou uma pessoa.

Gilberto no Plantão BBB

“Se não derem um programa pro gil do vigor depois de terem dado um pra Rafa Kalimann vai ser o maior absurdo da história da televisão”, disse outra. “Quem falou que essa mulher tem algum carisma?”, mais uma.