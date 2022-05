Web reage ao casamento de Lula e lança #CasamentoBandido

O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela da Silva acontece nesta quarta-feira (18), em São Paulo. Usuários do Twitter reagiram à união e lançaram a tag #CasamentoBandido, que ficou entre os assuntos mais comentados na rede social.

A cerimônia recebe 220 convidados. O local não foi anunciado previamente pelo casal.

Segundo informações do G1, estão entre os convidados o deputado Marcelo Freixo, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, o ex-BBB Gil do Vigor e a cantora Daniela Mercury, entre outros famosos.

No Twitter, opositores de Lula criticaram a celebração.

– Hoje tá acontecendo o #CasamentoBandido do Lula. Pago como? não sei, disseram que foi um ”amigo”, risos. A vida é bela, liberdade, felicidade e claro, IMPUNIDADE – escreveu uma usuária.

– Hoje está rolando o #CasamentoBandido. Num país sério, a lua de mel se resumiria em uma visita íntima num presídio. Simplesmente lamentável – apontou outra pessoa.

– Sol e chuva, casamento de viúva. Frio e vento, casamento de detento. #CasamentoBandido – ironizou mais uma.

Fonte: Pleno News