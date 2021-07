Web reclama de ausência de Paola Carosella na estreia do MasterChef

Apesar da competência de Heleza Rizzo, falta da chef argentina no time de jurados já é sentida nas redes sociais

A oitava temporada do MasterChef Brasil mal estreou e os fãs do programa já estão com saudades de Paola Carosella. Embora Helena Rizzo tenha todos as qualidades necessárias para surpreender como jurada da atração, a ausência da chef argentina já é sentida nas redes sociais, com a tag Paola entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“Sou apaixonado nessa mulher e será difícil assistir o MasterChef sem ela”, lamentou um fã. “Eu disse que ia assistir O primeiro ep do MasterChef mas eu ainda não superei a saída da Paola me deixem”, comentou outro.

Hoje volta o MasterChef / Não temos mais Paola Carosella no júri.#MasterChefBR pic.twitter.com/umPHix75CL — Zé Henrique (@JosHGuaxupe) July 6, 2021

A pressão de substituir uma personalidade tão querida já é sentida por Rizzo. Em coletiva na semana passada, ela disse já estar sentindo a tensão do papel. ““Quando a Paola [Carosella] anunciou a saída dela, algumas pessoas começaram a me marcar e me chamar. Pensei: ‘Será? Porque não?’. Enfim, resolvi topar esse desafio e aventura. E o que me surpreendeu foi que, a gente vendo o programa, sente a tensão e o clima pegando fogo. E vou dizer para vocês que aqui [como jurada] é dez vezes pior (risos)”, confidenciou.

masterchef tá voltando hoje sem a paola carosella pic.twitter.com/4rm7OvKCfM — lovezinho (@Rodrigolps_) July 6, 2021

Helena Rizzo é chef de cozinha e acumula passagens por programas culinários, como o The Taste Brasil. Ela também dona do restaurante Maní, em São Paulo.

Nova temporada

A nova temporada do MasterChef será exibida a partir desta terça-feira (6/7), às 22h30, na Band, com 23 cozinheiros disputando o título de campeão do reality.