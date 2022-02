Web se revolta e promove boicote massivo contra a Jovem Pan

A decisão da Jovem Pan de demitir os comentaristas Adrilles Jorge e Bruna Torlay não repercutiu bem nas redes sociais. Nesta quarta-feira (9), usuários do Twitter inconformados promoveram um boicote à empresa e levantaram a #BoicoteJovemPan.

Torlay foi dispensada da Jovem Pan na segunda-feira (7). De acordo com ela, a demissão não era esperada, já que o clima nos bastidores da emissora era agradável e a rotina de trabalho era “muito legal”.

Já Adrilles foi demitido nesta quarta-feira (9), após ser acusado de fazer um gesto nazista durante um programa da Jovem Pan. O gesto foi feito pelo comentarista durante um debate no programa Opinião sobre o caso do podcaster Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil.

Adrilles disse que o partido comunista teria matado mais pessoas que o nazismo e, ao encerrar, levantou a mão direita para se despedir. O gesto foi associado ao “Sieg Heil”, uma saudação nazista utilizada na Alemanha de Adolf Hitler.

Diante das demissões, a Jovem Pan passou a ser criticada e acusada de “esquerdar”.