Weber, Aras e Pacheco vão a enterro da esposa de Barroso

Diversas autoridades estiveram, neste sábado (14), no velório e sepultamento da empresária Tereza Barroso, esposa do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela faleceu na sexta-feira (13) por complicações decorrentes de um câncer na cabeça do fêmur.

De acordo com o site Poder 360, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; a presidente do STF, Rosa Weber; e o procurador-geral da República, Augusto Aras, foram até o local da cerimônia e prestaram suas condolências presencialmente.

Além de Weber, outros ministros do STF estiveram no velório e sepultamento, entre eles Edson Fachin, André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e os ministros Og Fernandes e Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também compareceram.

Já na lista de autoridades ausentes estiveram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que enviaram coroas de flores. O local onde Tereza foi velada e sepultada ficou interditado durante o cerimonial.

Fonte: Pleno News/Foto: Ascom/TSE/Roberto Jayme