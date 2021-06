Weber envia à PGR ação contra Bolsonaro por prevaricação

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia-crime protocolada por senadores da CPI da Covid que pedem abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso envolvendo a compra da vacina Covaxin. Rosa foi sorteada relatora do caso na Corte.

A peça, assinada pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO), acusa Bolsonaro de ter cometido crime de prevaricação ao não determinar à Polícia Federal investigações de supostas irregularidades relatadas pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão na compra da Covaxin.

Os irmãos Miranda depuseram na CPI, na última sexta-feira (25), e alegaram ter alertado o presidente sobre o suposto caso de corrupção. A notícia-crime também pede que o presidente da República responda em 48 horas se foi comunicado das denúncias feitas pelos irmãos Miranda.

Fonte: *AE