Websérie “Sampleados Pelos Interiores” será apresentada à imprensa paraense

Na noite desta quarta-feira (20), a websérie “Sampleados Pelos Interiores” será apresentada em um evento exclusivo à imprensa paraense. O evento acontecerá na boate Up do shopping Bosque Grão Pará, às 19 horas. A exibição para o público será disponibilizada pelo canal “Platô” no YouTube, no dia 22 de abril.

A ¨Sampleados Pelos Interiores¨ é uma coletânea que conta com quatro filmes musicais temáticos e conta com o patrocínio da Equatorial Pará, via Lei Semear. O projeto surgiu da necessidade de visibilizar a cultura dos municípios do Pará servindo como uma vitrine para as cidades visitadas, para os artistas, compositores, músicas, além de chamar atenção para o turismo local, para manutenção da tradição viva e para a cultura paraense através da internet.

De acordo com a analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, Michelle Miranda, um dos compromissos da empresa, além da qualidade do fornecimento para todo o Pará, é fomentar a cultura no Estado, com o patrocínio de projetos culturais como o Sampleados. “Para nós da Equatorial Pará é uma alegria imensa apoiar a websérie, que valoriza e reconhece a cultura do Estado, especialmente a cultura e tradições marajoara e era exatamente isso que estávamos buscando quando vimos o projeto, percebemos a oportunidade em contribuir ainda mais nas produções locais com pessoas tão competentes, como a equipe da Platô, que democratiza tanto o acesso à cultura do nosso estado”, completa Michelle.

Sobre a websérie

Sampleados é uma webserie musical e foi lançada em 2015. Trechos de músicas paraenses foram reunidas em mashups para criar uma nova narrativa. Os grandes sucessos passaram a ser recontados visualmente em videoclipes musicais, reunindo antigos e novos artistas nos webvideos. Uma iniciativa independente, realizada por uma equipe de estudantes de graduação de comunicação social como experimento acadêmico.

Depois de 6 anos do Projeto Sampleados, a Platô cria o Projeto Sampleados Pelos Interiores com a necessidade de visibilizar a cultura dos municípios do Pará servindo como uma vitrine para as cidades visitadas, para os artistas, compositores, músicas, além de chamar atenção para o turismo local, para manutenção da tradição viva e para a cultura paraense através da internet. O Sampleados já possui 12 episódios no ar e um especial de 11 minutos que são acessados diariamente por pessoas do mundo inteiro.

Os webvídeos são um abraço para quem está longe, uma referência para quem quer conhecer a cultura do Pará. Um reconhecimento para os fazedores de arte, uma representação do cotidiano de quem vive no Norte. Novos filmes e músicas de qualidade para consumo em uma nova forma de fazer conteúdo cultural.