Wesley Safadão fala a real sobre rumores de crise no casamento

Nas últimas semanas, notícias de uma suposta crise entre Wesley Safadão e sua esposa Thyane Dantas movimentaram as redes sociais. Para a alegria dos fãs do casal, o forrozeiro tratou de negar os rumores e disse que o seu relacionamento só melhorou durante a pandemia. “Se eu tinha um casamento bom, hoje é excelente”, afirmou ao Metrópoles.

O cantor ressaltou que, apesar da saudade dos palcos, busca ver com bons olhos o período de confinamento. “Eu tento sempre pensar no lado bom da coisa.. Estar perto da minha família diariamente, poder acompanhar o crescimento dos meus filhos e ainda assim continuar trabalhando, mesmo que no escritório, entendo como dádiva”, considera.

Hoje com mais de 33 milhões de seguidores só no Instagram, Wesley Safadão celebra o crescimento nas redes sociais. Para ele, a receita do sucesso, também é o maior tempo disponível para compartilhar sua rotina com os admiradores. “Agora eu consigo postar um pouco mais do meu dia a dia, com a minha família, meus filhos, meus cavalos, acho que isso aproxima mais o fã da gente”, acredita o cearense.

Safadão mostrou a força de sua influência com os internautas durante o Big Brother Brasil 21. Torcedor declarado da campeã Juliette, o cantor chegou a abrir seus canais oficiais para fazer mutirão de votos para a sister. Mesmo com o fim do reality global, a esperada parceria musical com a paraibana ainda demora a sair. “Rapaz, a moça está concorrida demais, né? Mas quem sabe, vamos deixar em segredo”, conclui.