WhatsApp adiciona ferramenta para dificultar roubo de conta

A Meta, empresa que controla o aplicativo WhatsApp, anunciou, nesta quinta-feira (13), a implementação de três novos recursos na ferramenta de mensagens instantâneas. Um dos novos mecanismos é chamado “proteção de conta” e permitirá que o usuário faça confirmações adicionais antes de transferir o acesso ao aplicativo de um aparelho celular para outro.

Com o novo processo de mudança, o dispositivo antigo passará a informar o horário da solicitação e para qual modelo do aparelho celular o aplicativo está sendo enviado. Junto desses avisos, o app também perguntará ao usuário se ele confirma a realização da transferência.

Outra mudança anunciada no mensageiro é a chamada “verificação de dispositivo”. Essa alteração, no entanto, ficará mais “escondida” dos usuários e servirá para evitar que algum programa malicioso explore eventuais fragilidades do WhatsApp.

O recurso em questão integra uma nova estratégia da plataforma para proteger os usuários. De acordo com a Meta, os utilizadores do app de mensagem são expostos com frequência a versões “alternativas” do mensageiro e, com a nova ferramenta, o WhatsApp terá autenticadores internos para testar e validar a conexão.

A terceira novidade são os chamados “códigos de segurança automáticos”. Segundo a desenvolvedora do WhatsApp, a ferramenta ajudará os utilizadores a garantir que estão conversando com o destinatário pretendido. Para fazer a verificação manual do funcionamento do mecanismo, bastará ao usuário acessar a aba “criptografia” nas informações de qualquer contato.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação/WhatsApp