WhatsApp agora permite pagamentos com cartão de débito da Caixa

O WhatsApp Pay agora aceita pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal. Para realizar transferências direto pelo aplicativo, é preciso cadastrar um cartão de débito virtual Visa do banco.

Lançado em maio de 2021 , o WhatsApp Pay permite que usuários do mensageiro enviem e recebam dinheiro sem qualquer taxa. Competindo com o Pix, a funcionalidade não teve tanto sucesso no Brasil: em fevereiro deste ano, uma pesquisa do Mobile Time apontava apenas 17% dos usuários do WhatsApp cadastraram um cartão no aplicativo.

Além da Caixa, clientes de outros bancos também já podiam realizar pagamentos através do WhatsApp, como Banco do Brasil, Inter, Original, Bradesco, Itaú, Neon, Nubank e Santander, entre outros. As bandeiras aceitas são Visa e Mastercard.

Para cadastrar o cartão virtual da Caixa no WhatsApp Pay é necessário gerar e copiar o número no aplicativo Caixa ou Caixa Tem. Depois, é preciso ir ao WhatsApp, abrir o menu, clicar em “Pagamentos” e ir em “Adicionar forma de pagamento”. Para concluir o processo, é só seguir as instruções da tela.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa