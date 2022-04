WhatsApp anuncia cashback para desbancar concorrentes na Índia

Um programa de cashback deverá ser lançado pelo WhatsApp, na Índia, como forma de atrair mais comerciantes e parceiros no país que tem alta demanda para melhorar os índices de acesso do aplicativo de mensagens. A ideia é destinar recompensas de reembolso para atrair mais indianos para seu serviço de pagamentos ponto a ponto como uma forma de se diferenciar diante da concorrência, como o Google.

Aprovação regulatória

O anúncio do cashback chega depois que o WhatsApp obteve aprovação regulatória para dobrar sua oferta de pagamentos para 100 milhões de usuários na Índia, seu maior mercado, com mais de meio bilhão de pessoas utilizando o aplicativo.

O WhatsApp lançará antes do final de maio a oferta de reembolso de até 33 rúpias indianas (US$ 0,40) para transferências que os usuários fizerem em seu serviço de pagamentos, que permite que os contatos enviem fundos entre si a partir do aplicativo de mensagens.

O incentivo, dividido em três transações, será dado independentemente do valor a ser transferido, mesmo que seja de apenas 1 rupia indiana.

O valor do reembolso do WhatsApp pode parecer pequeno, mas Neil Shah, vice-presidente de pesquisa da Counterpoint Research, disse que seria uma razão “convincente o suficiente” para os usuários mudarem.

Em comunicado, o WhatsApp informou que está “executando uma campanha oferecendo incentivos de reembolso de forma gradativa para os usuários com o objetivo de desbloquear o potencial de pagamentos no próprio WhatsApp”.

Mais serviços para pagamentos

Em um esforço mais amplo de pagamentos, o WhatsApp está testando um programa em que distribuirá incentivos de reembolso para usuários que pagam pedágios, serviços públicos e outras contas diretamente do aplicativo, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

O WhatsApp também quer testar esses incentivos para quem faz pagamentos móveis para a Reliance Jio, a maior operadora de telecomunicações da Índia.

A Reliance é parceira do WhatsApp, cuja controladora Meta Platforms Inc investiu US$ 5,7 bilhões no braço digital da empresa indiana.

Após um estudo interno que avaliou a concorrência na Índia, o WhatsApp percebeu que precisa ir além dos pagamentos peer-to-peer, já que os usuários usam aplicativos rivais para fazer pagamentos de comerciantes e contas que, segundo o estudo, será uma “proposta mais atraente para os usuários mudarem” para o WhatsApp. Entre os concorrentes estão Google Pay da Alphabet Inc, o Paytm e o PhonePe do Walmart.

Fonte: Reuters