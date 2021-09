WhatsApp: atualização traz novas cores e mudança irrita usuários

Na última terça-feira (14), o WhatsApp começou a distribuir oficialmente a nova atualização do app para todos os usuários. A versão traz mudanças sutis na interface do mensageiro, tanto no modo claro quanto escuro. Na internet, os usuários do app comentaram que notaram a mudança, e nem todo mundo curtiu o visual renovado.

A paleta de cores barra de navegação ganhou um tom levemente claro, os detalhes do papel de parede ficaram mais escuros e o botão de “enviar” ficou mais suave. Além disso, a notificação do status de uma pessoa agora aparece em verde-claro, em um design que lembra os “Melhores Amigos” do Instagram.

Mds o meu whatsapp atualizou e tá muito feio, q agonia pic.twitter.com/8foqKn0Mrh — Mari 🥥 (@maryurreaa) September 16, 2021

ok whatsapp eu sei que voce eh verde mas precisa mesmo ser tao verde assim pic.twitter.com/vwby4lF7mB — aleco 🏳️‍🌈⃤ 水 🌹 (@alxquis) September 16, 2021

essa cor nova do whatsapp tá tão feia, tem como habilitar o tom antigo? pic.twitter.com/d0MuIof90Y — Juju ✨ (@xuliaams) September 16, 2021

Whatsapp atualizou, ganhou cores mais claras, mas agora parece que a luz do celular tá exageradamente forte pic.twitter.com/AYiQAdsni5 — Romulus (@romvllvs) September 16, 2021

todo mundo me colocou nos melhores amigos no Whatsapp pic.twitter.com/Q9JlskKfrw — vadia louca depravada (@lanatayz) September 16, 2021

A atualização, que já vinha sendo testada na versão beta do app, não agradou alguns usuários. Muitos afirmam que as novas cores não combinam ou lembram uma versão “fajuta” do mensageiro. Confira as reações:

Para a infelicidade dos usuários que não curtiram a mudança, o aplicativo não permite trocar as cores da interface. A única opção é, quem sabe, tentar alterar o tema de exibição entre claro e escuro — a opção está disponível dentro das Configurações, na aba Conversas.

E você, o que achou da nova atualização do WhatsApp? Conte para nós nos comentários!

Fonte: TecMundo