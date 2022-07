WhatsApp aumenta prazo para excluir mensagens

O WhatsApp começou a testar um novo limite de tempo para excluir as mensagens para todos os usuários de um chat. Espera-se que seja possui deletar uma mensagem depois de até 2 dias e 12 horas, tempo o bastante para se arrepender de qualquer fala.

O novo tempo já está em teste na versão beta do mensageiro para Android. Atualmente, o tempo máximo para exclusão de mensagens no WhatsApp é de uma hora, oito minutos e 16 segundos.

As informações são do WABetaInfo, portal especializado no aplicativo de mensagens. O site ainda apontou que a novidade não está disponível para todos os usuários da versão beta, apenas algumas pessoas foram selecionadas para testar a ferramenta.

Acredita-se que o app da Meta também esteja trabalhando em um recurso para que os administradores de grupo sejam capazes de excluir qualquer mensagem dos chats, o que facilitará o controle dos assuntos que estão sendo debatidos.

Governo enviará alertas de desastres naturais por WhatsApp

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou uma nova parceria com o WhatsApp e Robbu para enviar alertas de desastres naturais, como enchentes e queimadas, por meio do aplicativo da Meta.

O serviço estará disponibilizado apenas para quem realizar o cadastro que, em breve, deve estar liberado. Os usuários devem entrar em contato com o número +55 (61) 2034-4611 e informar seu endereço para receber os alertas relacionados à sua região.

O número corresponde a um chatbot da Defesa Civil Nacional, ou seja, um robô que faz atendimento automático. Assim que o serviço estiver funcionando, os cadastrados começarão a receber avisos.

Fonte: Olhar Digital