WhatsApp beta atualiza menu principal e facilita acesso ao atalho de privacidade

O WhatsApp continua na jornada de melhorar seu aplicativo. Após lançar um recurso que proíbe prints de imagens com visualização única, a bola da vez agora é o novo menu atualizado com o atalho de privacidade.

Segundo informações do site especializado WABetaInfo, a atualização está disponível na versão 2.22.22.5 do sistema Android. Nas versões antigas, para encontrar o atalho de privacidade, a navegação dentro do aplicativo era mais longa. O usuário precisava entrar na seção “Conta” para conseguir alterar sua privacidade. Agora, basta acessar o menu principal que o atalho estará lá.

Menu princpal com o atalho “Privacy” (Privacidade, em português). Crédito: WABetaInfo

O que eu posso fazer dentro desse atalho?

No atalho de privacidade, o usuário pode escolher quem consegue ver seu status, como o “online” ou “visto por último”, e alterá-lo. Dessa maneira, o aplicativo torna-se mais seguro e “íntimo”.

Vale ressaltar, porém, que a atualização ainda está disponível apenas para o WhatsApp beta, logo, ainda é preciso mais informações e esperar um lançamento oficial.

WhatsApp testa recurso para criar enquetes na versão beta; entenda

Neste último sábado (1º), o WhatsApp enviou uma nova atualização para os usuários por meio do programa beta TestFlight, trazendo a plataforma para a versão 22.21.0.70. Entre as novidades que chegou está a opção de criar enquetes para alguns testadores beta que podem criar e compartilhar uma enquete com amigos e familiares.

Também chegou uma novidade para o sistema iOS: o WhatsApp está lançou o mesmo recurso para alguns usuários que instalam o último beta do TestFlight. Se o recurso já estiver disponível para sua conta de WhatsApp, a pessoa será capaz de ver um ponto de entrada dentro das ações do bate-papo.

Fonte: Olhar Digital