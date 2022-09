WhatsApp beta ganha nova atualização na câmera do app; entenda

O WhatsApp beta, além de trabalhar no Status para que ele suporte áudios, também testa outros recursos, como por exemplo o atalho da câmera.

Agora, o WhatsApp lançará uma opção que o usuário pode optar entre o modo que preferir para usar câmera própria do aplicativo, seja foto ou vídeo. Essa atualização já era um pedido do público há bastante tempo.

“Com essa melhoria, o usuário não vai precisar mais segurar o botão para poder gravar vídeos, uma vez que escolher o modo nativo já será o suficiente para que o aplicativo grave para os Status, por exemplo.”

De acordo com informações do site especializado no mensageiro WABetaInfo, essa novidade já está funcionando dentro da versão beta 2.22.21.8, mas nem todos os usuários terão acesso a esta nova função por enquanto.

WhatsApp alerta: versões antigas do aplicativo podem ter vulnerabilidades críticas

Recentemente, o WhatsApp divulgou mais detalhes sobre uma vulnerabilidade crítica – que já foi corrigida com uma nova atualização do aplicativo – mas que ainda pode afetar versões mais antigas do app que não foram atualizadas.

Informações mais específicas sobre a vulnerabilidade foram reveladas em uma versão lançada em setembro do programa, e os avisos de segurança estão detalhados na página do WhatsApp e vieram à tona no último dia 23.

Fonte: Olhar Digital.