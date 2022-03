WhatsApp Beta lança 37 novos emojis; confira quais são

Na última segunda-feira (28), o WhatsApp lançou um suporte para emojis do padrão Unicode 14 e com a atualização, o aplicativo para Android recebeu 37 novos emojis para as pessoas poderem se comunicar com quem quiser através da rede social.

Até porque, já faz tempo que os emojis vão bem além das tradicionais carinhas felizes e tristes. Hoje, existem figuras para praticamente qualquer situação e representando as mais variadas culturas e emoções. Nada mais justo, não é mesmo?

O conjunto de novos emojis foi apresentado pela Unicode em setembro de 2021 e adicionado ao iPhone no iOS 15.4. A nova leva conta com expressões inéditas, desenhos com opções diferentes de tons de pele e outras variedades de figurinhas.

Neste momento, os novos emojis estarão disponíveis apenas para testadores do WhatsApp, e não deve demorar muito para que todos possam usar a novidade em suas conversas. Os emojis fazem parte da versão 2.22.8.8 do WhatsApp Beta.

Fonte: WABetaInfo