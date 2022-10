WhatsApp começa a permitir que usuários encaminhem mídias com legenda

Nesta semana, o WhatsApp começou a testar um novo recurso que vai trazer muito mais praticidade à vida dos usuários. O mensageiro está permitindo que algumas pessoas encaminhem mídia com legenda.

Ou seja, você pode encaminhar qualquer mídia, como GIFs, fotos, vídeos e até documentos com legenda. Anteriormente, as mensagens encaminhadas não podiam ser acompanhadas de descrição.

As informações são do WABetaInfo, portal especializado em notícias do mensageiro da Meta. Por ora, os testes estão acontecendo na versão 2.22.23.4 do aplicativo de testes para Android e não é possível saber quando será disponibilizado para todos.

Imagem: Divulgação/WABetaInfo

TikTok chega a marca de 1 bilhão de usuários ativos diariamente

O TikTok teve um crescimento surpreendente nos últimos anos e vem preocupando grandes empresas, como a Meta com os números que está alcançando. A rede social chinesa ultrapassou recentemente a marca de 1 bilhão de usuários ativos diariamente.

As informações são dos relatórios do Science and Technology Innovation Board Daily e apontam que o TikTok teve dificuldades em lidar com tantos usuários ativos diariamente, chegando a ter falhas no login. A rede social precisou expandir sua capacidade para permitir que novos usuários conseguissem acessar a plataforma.

A marca de 1 bilhão de usuários ativos diariamente só havia sido registrada por outros quatro aplicativos: Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube.

O TikTok já tem planos de aumentar esse número para 1,05 bilhão até o final de 2022. A taxa de penetração global atual do TikTok é inferior a 20%, enquanto a do Douyin, sua versão chinesa, é próxima de 54%.

Fonte: Olhar Digital