WhatsApp cria filtros para separar chats por categorias; veja como

O WhatsApp pensou numa forma para deixar o app mais organizado: filtros. O recurso é capaz de organizar melhor a tela de chats para contas comuns. O objetivo é disponibilizar a separação de conversas em categorias para deixar mais prático na hora de responder as mensagens, principalmente quando as caixas de entrada estão lotadas de grupos, mensagens diretas e chats não lidos.

Segundo visto nos prints divulgados, os filtros podem separar conversas não lidas, mensagens de contatos, de números desconhecidos e grupos. Diferente do recurso que existe no WhatsApp Business, as novas categorias estariam disponíveis na tela principal de chats, sem precisar criar uma pesquisa.

O atalho para os filtros é exibido na tela inicial

Imagem: Reprodução/WABetaInfo

Neste momento, a nova ferramenta está disponível no WhatsApp para Windows (UWP), em uma distribuição experimental, também com os filtros disponíveis já na tela inicial. A função está em fase de desenvolvimento e nem todos os testadores tem acesso.

A meta é que o WhatsApp implemente o recurso na versão mobile (Android e iOS) antes de lançar para o público geral, sendo assim, é possível que o lançamento ainda demore.

Fonte: WABetaInfo