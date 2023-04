WhatsApp cria recurso para bloquear conversas específicas com senha

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso que vai permitir que os usuários coloquem uma senha de proteção em conversas específicas. A descoberta foi feita pelo site especializado WABetaInfo na versão beta (de testes) do mensageiro no Android.

Atualmente, o WhatsApp permite apenas o bloqueio de todo o aplicativo com biometria. Com o novo recurso, os usuários poderão escolher conversas específicas para bloquear com biometria ou senha, aumentando a privacidade.

Dentro do aplicativo, o usuário também poderá acessar uma aba com todas as conversas bloqueadas.

Por enquanto, o WhatsApp não confirmou oficialmente o recurso. Portanto, não é possível saber se ele chegará, de fato, à versão estável do aplicativo, e nem quando isso poderia acontecer.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa