WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos; veja quais os modelos

O WhatsApp anunciou que não terá mais suporte para o iOS 10 e iOS 11 em breve. Usuários com iPhones mais antigos podem perder a possibilidade de usar o aplicativo de mensagens da Meta.

O processo deve acontecer a partir de 24 de outubro e só será possível contornar a incompatibilidade se o usuário atualizar seu telefone, o que é impossível para quem tem modelos antigos da Apple, como iPhone 5 (2012) e o iPhone 5c (2013).

Com esse tipo de mudança, o WhatsApp acaba ganhando espaço para implementar novas funções no aplicativo. Ainda não é possível saber se a rede social vai parar de funcionar nesses aparelhos, mas é muito provável que sim.

Os usuários dos modelos mais antigos devem ser notificados em breve.

WhatsApp desenvolve chat para conversar com você mesmo

Um dos recursos mais pedidos por usuários do WhatsApp aparenta estar prestes a se tornar realidade: a possibilidade de ter um chat consigo mesmo.

O WhatsApp trabalha em uma atualização, que incluirá diversas melhorias para o aplicativo de troca de mensagens. Após o anúncio do desenvolvimento de uma versão atualizada do multidispositivos, a empresa agora desenvolve uma forma de permitir que seus usuários tenham chats consigo mesmos no futuro.

A atualização está em desenvolvimento, e permitirá ter seu chat próprio, que pode ser utilizado em dispositivos vinculados a uma conta WhatsApp. A funcionalidade deve ser lançada no futuro, mas ainda não está disponível nem para testadores beta.

A ausência de um chat do próprio usuário consigo mesmo é uma das maiores críticas feitas ao WhatsApp. Esta ausência faz com que diversos usuários passem a criar grupos sem nenhum outro contato. Um chat do próprio usuário permite que informações e arquivos sejam passadas com facilidade de um dispositivo para outro.

Fonte: Olhar Digital