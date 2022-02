WhatsApp desiste de nova função antes mesmo de lançá-la

Não é segredo para ninguém que o WhatsApp é hoje o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do planeta. Manter essa posição não tem sido fácil e isso levou a empresa a se manter em constante movimento, inovando a cada atualização possível.

Embora muitos dos recursos e mudanças sejam inspirados em concorrentes como o Telegram, a Meta também toma a iniciativa de apresentar suas próprias ideias. Algumas, às vezes, nem tão sucedidas assim.

O exemplo mais recente disso foi uma mudança radical que o WhatsApp decidiu implementar na interface da lista de contatos, com resultados não tão positivos. Conforme relatado no WABetaInfo, o WhatsApp recebeu recentemente uma atualização em sua fase de testes beta que introduziu uma nova visualização para a lista de contatos no aplicativo, com dois eixos orientadores para visualização:

Contatos frequentes.

Bate-papos recentes.

A ideia, em teoria, seria tornar mais fácil para os usuários encontrarem os contatos favoritos. Mas a reação negativa dos primeiros usuários na versão beta foi imediata.

Assim, a equipe por trás do WhatsApp acaba de lançar uma nova atualização em tempo recorde, com a versão 2.22.5.9, onde a interface antiga da lista de contatos no aplicativo foi restaurada.

Antes de tudo isso, houve um breve período em que as denúncias foram relatadas no Twitter, especialmente capturas de tela da interface de contatos, observando que tudo parecia mais confuso do que prático.

Tentar ordenar tudo sob a lógica dos contatos mais frequentes deixou tudo desnecessariamente confuso, já que essas pessoas estão no topo da lista de conversas. Felizmente, a grande maioria dos usuários do WhatsApp nunca saberá sobre essa função.

Fonte: Olhar Digital