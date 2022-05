WhatsApp é atualizado com reações, grupos de 512 membros e mais

No último mês, o WhatsApp liberou a versão beta das reações de emoji para um número limitado de usuários testarem o recurso. Nesta última quinta-feira (5), a companhia anunciou a liberação oficial da funcionalidade, sem contar outras novidades, como grupos de até 512 usuários e compartilhamento de arquivos de até 2 GB.

Até então, os usuários do aplicativo podiam enviar arquivos de até 100 MB, contudo, a atualização vai permitir que os usuários transfiram conteúdos com até 2 GB — a indicação é usar o Wi-Fi para compartilhar os arquivos. O WhatsApp também vai exibir uma contagem para definir o tempo da transferência.

Reações de emojis no WhatsAppFonte: WhatsApp

Mais novidades

De acordo com a companhia, um dos pedidos mais requisitados é para aumentar o número de participantes em um grupo e, agora, será possível adicionar até 512 pessoas em uma mesma sala virtual do WhatsApp.

Em relação às reações, você pode reagir com emojis em mensagens de grupo ou privadas e, para usar, basta tocar e manter o dedo sobre a mensagem que você deseja reagir, e então um menu pop-up com os emojis aparecerá para você escolher a reação. A empresa também afirmou que está preparando novidades para apresentar ao longo do ano.

“Na sequência do que comunicamos no mês passado sobre a nossa visão para as Comunidades do WhatsApp, estamos agora a criar ferramentas para que organizações, empresas e outros grupos unidos possam se comunicar de forma segura e alcançar os seus objetivos no WhatsApp”, foi revelado em comunicado oficial.

