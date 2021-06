WhatsApp em vários dispositivos: mais detalhes de uso são revelados

Em entrevista recente, o WhatsApp confirmou que a plataforma passaria a suportar o uso de múltiplos dispositivos para uma única conta. Neste sábado (19), o site WABetaInfo, especializado no mensageiro, divulgou mais detalhes sobre a funcionalidade.

Inicialmente, em termos práticos, o aplicativo poderá ser utilizado em quatro dispositivos simultaneamente, incluindo um celular. Assim, o usuário não precisará permanecer online no dispositivo principal para usar o WhatsApp Web, desktop ou a versão para o Portal, tela inteligente do Facebook.

Em uma captura de tela compartilhada pelo site, são informados também os problemas iniciais na implementação. Por exemplo, não será possível realizar chamadas em nenhum dispositivo (ou nas versões Web e desktop) em versões antigas do WhatsApp. A performance e a qualidade também devem ser afetadas neste período de testes.

Suporte para múltiplos dispositivos no WhatsApp será opcional.

Sobre a compatibilidade, o suporte a múltiplos dispositivos funcionará tanto a partir do Android quanto do iOS. Em entrevista publicada no início do mês, o CEO do WhatsApp, Will Cathcart, confirmou que a funcionalidade deverá ser lançada dentro de dois meses. Ainda sem data específica, é esperado, então, que ela seja lançada em meados de agosto.

Histórico compartilhado

Outro detalhe que já foi revelado sobre a implementação é relacionado ao histórico de conversas. Ele poderá ser migrado entre dispositivos Android e iOS, mas o WhatsApp exigirá que o usuário atualize o aplicativo antes de realizar a migração.

Caso o usuário opte por utilizar o recurso, que deverá ser lançado em formato beta inicialmente, suas chamadas de voz também poderão ser vinculadas entre os dispositivos.

Ainda não está claro, mas também há a possibilidade de o usuário conectar dois celulares ao mesmo tempo. Entretanto, a primeira versão contemplará apenas os apps e plataformas já citadas.

Fonte: WABetaInfo